Об этом рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире 24 канала. Украинская сторона всячески поддерживает персонал ЗАЭС, но постоянно находится под давлением оккупантов.

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По словам Котина, на территорию Запорожской атомной станции 8 марта приехала группа из 14 российских журналистов. Они бегали и пытались взять у кого-то комментарий.

Целью пропагандистов было показать, что персонал положительно относится к российским захватчикам.

Вся станция либо ничего не отвечала им, либо посылала вслед за кораблем. Люди настроены так, как нужно. Нам нужно думать, как их освободить как можно быстрее, чтобы не допустить доведение захватчиками до радиационного или ядерного конца,

– добавил Котин.

Глава "Энергоатома" рассказал о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео

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