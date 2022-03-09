Про це розповів глава "Енергоатому" Петро Котін в ефірі 24 каналу. Українська сторона усіляко підтримує персонал ЗАЕС, але він постійно перебуває під тиском окупантів.

До теми Персонал захопленої ЗАЕС катують росіяни: на станції 50 одиниць важкої техніки

За словами Котіна, на територію Запорізької атомної станції 8 березня приїхала група з 14 російських журналістів. Вони бігали та намагалися взяти у когось коментар.

Метою пропагандистів було показати, що нібито персонал позитивно ставиться до російських загарбників.

Уся станція або нічого не відповідала їм, або посилала вслід за кораблем. Люди налаштовані так, як потрібно. Нам треба думати, як їх звільнити якнайшвидше, щоб не допустити доведення загарбниками до радіаційного чи ядерного кінця,

– додав Котін.

Глава "Енергоатому" розповів про ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!