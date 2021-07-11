Обеим странам не хватает честной научной дискуссии, поисковых работ и изучения архивов. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
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Дробович отметил, что украинцы и поляки должны уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны.
Конкуренция жертв, назначение целых народов или групп коллективными виновниками, умаление страданий другой стороны конфликта и попытки оправдания убийц логикой "они первые начали" является путем в никуда,
– добавил чиновник.
Поэтому, по словам, чиновника, нужно переосмыслить некоторые вещи, чтобы достичь добрососедских отношений.
Что известно о Волынской трагедии
- Это украинско-польское противостояние во время Второй мировой войны между Украинской Повстанческой Армией и Армией Крайовой.
- Трагедия заключалась в этнических чистках и массовых убийствах мирного населения с обеих сторон.
- По разным оценкам погибло более 40 тысяч мирных жителей.
- В Польше рассматривают события исключительно как акт агрессии украинских националистов против польского мирного населения. Вместе с тем в Украине – как действие в ответ на зверства поляков.