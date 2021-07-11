Обеим странам не хватает честной научной дискуссии, поисковых работ и изучения архивов. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Читайте также "Ненависть никогда не заканчивается": в Польше продают скандальную книгу о Волынской трагедии

Дробович отметил, что украинцы и поляки должны уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны.

Конкуренция жертв, назначение целых народов или групп коллективными виновниками, умаление страданий другой стороны конфликта и попытки оправдания убийц логикой "они первые начали" является путем в никуда,

– добавил чиновник.

Поэтому, по словам, чиновника, нужно переосмыслить некоторые вещи, чтобы достичь добрососедских отношений.

Что известно о Волынской трагедии