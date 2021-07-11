Обом країнам не вистачає чесної наукової дискусії, пошукових робіт та вивчення архівів. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
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Дробович наголосив, що конкуренція українці, й поляки повинні поважати біль і втрати з протилежного боку та визнати відповідальність за злочини конкретних людей зі свого боку.
Конкуренція жертв, призначання цілих народів чи угрупувань колективними винуватцями, применшення страждань іншої сторони конфлікту і спроби виправдання вбивць логікою "вони перші почали" є шляхом в нікуди,
– додав посадовець.
Тому, за словами, чиновника, потрібно переосмислити певні речі, щоб досягти добросусідських відносин.
Що відомо про Волинську трагедію
- Це українсько-польське протистояння під час Другої світової війни між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою.
- Трагедія полягала в етнічних чистках та масових вбивствах мирного населення з обох боків.
- За різними оцінками загинули понад 40 тисяч мирних людей.
- У Польщі розглядають події виключно як акт агресії українських націоналістів проти польського мирного населення. Натомість в Україні – як дію у відповідь на звірства поляків.