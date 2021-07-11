Обом країнам не вистачає чесної наукової дискусії, пошукових робіт та вивчення архівів. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

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Дробович наголосив, що конкуренція українці, й поляки повинні поважати біль і втрати з протилежного боку та визнати відповідальність за злочини конкретних людей зі свого боку.

Конкуренція жертв, призначання цілих народів чи угрупувань колективними винуватцями, применшення страждань іншої сторони конфлікту і спроби виправдання вбивць логікою "вони перші почали" є шляхом в нікуди,

– додав посадовець.

Тому, за словами, чиновника, потрібно переосмислити певні речі, щоб досягти добросусідських відносин.

Що відомо про Волинську трагедію