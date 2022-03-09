Нельзя победить, только защищаясь и прячась в укрытиях – мэр Херсона

На своей странице в фейсбуке городской голова Херсона Игорь Колыхаев опубликовал обращение к жителям города.

По его словам, сейчас ни в коем случае нельзя поддаться панике и депрессии, разрешить городу сдать свои позиции.

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Кроме того, поблагодарил предпринимателей, которые его услышали и возобновили свое дело. Мы обязательно вернем нормальную жизнь в родной город.

Если человек встает после удара, это не физика, а характер! А мы уже показали миру свой характер и волю к Победе,

– отметил Игорь Колыхаев.

"Нельзя победить, только защищаясь и прячась в укрытиях. Чтобы победить, нужно Действовать! Не разрушайте город своим бездействием по отношению к нему! Это наша земля, наш дом и только нам здесь жить", – добавил Колыхаев.

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Сообщение Игоря Колыхаева

Доброе утро мой Город Герой!

Утром на объезде районов – проверил то, что мне отчитываются об уборке. Ни в коем случае нельзя сейчас давать слабости: распуститься, поддаться панике и депрессии, разрешить городу сдать свои позиции.

Мы с командой еще на месте, вчера распорядился: всему персоналу горного судна, оставшимся в городе, идти на работу – пешком, на несколько часов, на попутках – как угодно. Но город должен работать!

Спасибо предпринимателям, которые вчера меня услышали и возобновили свое дело. У всех нас очень тяжелое время. Мы все очень устали и уже многое потеряли. Но мы обязательно вернем нормальную жизнь в родной город – я знаю!

Троллейбусы №1 (4 авто), №12, №13, №9, №3 – по 2 авто на каждой линии. Стараемся вывезти мусор, печем хлеб и доставляем по пунктам (читайте сайт и телеграмм горсовета), Водоканал, Теплоэнерго, Горсвет, Херсонгаз, Облэнерго... – Все работают и я им благодарен!

Если человек встает после удара, это не физика, а характер! Мы уже показали миру свой характер и волю к Победе.

Нельзя победить, только защищаясь и прячась в укрытиях. Чтобы победить, нужно действовать! Не разрушайте город своим бездействием по отношению к нему! Это наша земля, наш дом, и только нам здесь жить!

Я верю в нас.

Всегда с тобой.