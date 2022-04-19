Нельзя полностью исключать использование Путиным ядерного оружия, – экс-посол Британии в России

Президент России Владимир Путин может использовать ядерное оружие в войне против Украины. Такой сценарий российской агрессии в Украине советует не исключать экс-посол Великобритании в России Тони Брентон.

Путин несколько раз говорил об использовании ядерного оружия – экс-посол

Брентон рассказал, что Путин несколько раз говорил об использовании ядерного оружия. По мнению экс-посла, если Россия использует ядерный потенциал, то перейдет границы.

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Также Брентон отметил, что не следует полностью исключать, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины. По его словам, все может измениться, если у Кремля что-нибудь пойдет не по плану.

Он несколько раз говорил об использовании ядерного оружия, что было бы серьезным переходом границы… Но я бы не стал полностью исключать это, если у него что-то пойдет не так,

– сказал бывший посол Британии в России.

Путин пошел на огромный риск в этой войне – Брентон

Брентон считает, что Путин – диктатор, готовый рисковать, но тщательно просчитывает все. По мнению экс-посла, президент России рискнул, начав войну с Украиной.

"Насколько я помню, он был очень способным, целеустремленным, но не очень приятным лидером России, движущимся желанием снова сделать Россию большой. Человек, который шел на риск, но очень тщательно просчитывал, прежде чем рисковать.

Совершенно очевидно, что Путин, с которым мы имеем дело, в некоторых отношениях существенно отличается. Он пошел на огромный риск в этой войне", – резюмировал он.

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