Нельзя не связывать историю "Приватбанка" с выборами, – журналист

Про свежие рейтинги социологических опросов, интервью Владимира Зеленского для "РБК-Украина" и отмену национализации "Приватбанка" в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий.

Об отмене национализации "Приватбанка"

– Если его таки вернут предыдущему владельцу, то делать это будут уже при следующем президенте. Окружной админсуд Киева имеет сейчас, наверное, худшую репутацию в Украине. Ведь это тот суд, который фактически не попал под реформу. К тем судьям, которые там работают есть очень много вопросов.

Что известно о судьях, которые приняли решение об отмене национализации "Приватбанка" – читайте в материале 24 канала

– Нельзя не связывать историю "Приватбанка" с выборами. Ведь его национализация – это личное оскорбление Коломойского. Ни для кого не секрет, что он считает Порошенко своим личным врагом.

Что известно о национализации "Приватбанка"?"Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Однако после кризиса в банковской системе правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.



Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарию к Коломойскому за невыполнения им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.

О рейтингах перед вторым туром выборов

– Социология свидетельствует о том, что даже среди тех 20%, которые не определились со своим выбором, не все отдадут свой голос кому-то одному из кандидатов. Если верить социологии, то второй тур будет довольно прогнозируемым.

– Эти две недели между первым и вторым туром показали: немало вещей, к которым прибегала команда действующего президента, на самом деле просто не работают на того избирателя, который в первом туре голосовал за кого-то из других кандидатов. Антирейтинг трудно преодолевать.

Об интервью Зеленского для "РБК-Украина"

– В начале своего интервью Зеленский сказал, что люди, которые приходят в штаб, его поддерживают. То есть не обязательно, что они – его команда. Он постоянно подчеркивал, что команда еще не определена.

Я бы не говорил, что тех, кого мы видим сейчас на телеэкранах, мы увидим позже в должностных креслах,

– отметил Будерацкий.

– То, что не успели задать какие-то вопросы, то у нас (издание "Украинская правда" – ред. 24 канал) было так же. У Зеленского четко регламентируют все. В определенный момент говорят: давайте, закругляйтесь – сколько бы вопросов у вас не было.

– Вопрос о языке придется поднимать. Немало законов в Украине прописаны так, что они обязывают должностных лиц владеть украинским языком не только на уровне понимания, а и общения. Президент должен общаться на государственном языке.

Больше – смотрите в интервью.