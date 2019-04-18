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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Нельзя не связывать историю "Приватбанка" с выборами, – журналист

      Актуальное интервью 56 Читати новину українською

      Про свежие рейтинги социологических опросов, интервью Владимира Зеленского для "РБК-Украина" и отмену национализации "Приватбанка" в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий.

      Об отмене национализации "Приватбанка"

      – Если его таки вернут предыдущему владельцу, то делать это будут уже при следующем президенте. Окружной админсуд Киева имеет сейчас, наверное, худшую репутацию в Украине. Ведь это тот суд, который фактически не попал под реформу. К тем судьям, которые там работают есть очень много вопросов.

      Что известно о судьях, которые приняли решение об отмене национализации "Приватбанка" – читайте в материале 24 канала

      – Нельзя не связывать историю "Приватбанка" с выборами. Ведь его национализация – это личное оскорбление Коломойского. Ни для кого не секрет, что он считает Порошенко своим личным врагом.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?"Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Однако после кризиса в банковской системе правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

      Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарию к Коломойскому за невыполнения им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.

      О рейтингах перед вторым туром выборов

      – Социология свидетельствует о том, что даже среди тех 20%, которые не определились со своим выбором, не все отдадут свой голос кому-то одному из кандидатов. Если верить социологии, то второй тур будет довольно прогнозируемым.

      – Эти две недели между первым и вторым туром показали: немало вещей, к которым прибегала команда действующего президента, на самом деле просто не работают на того избирателя, который в первом туре голосовал за кого-то из других кандидатов. Антирейтинг трудно преодолевать.

      Об интервью Зеленского для "РБК-Украина"

      – В начале своего интервью Зеленский сказал, что люди, которые приходят в штаб, его поддерживают. То есть не обязательно, что они – его команда. Он постоянно подчеркивал, что команда еще не определена.

      Я бы не говорил, что тех, кого мы видим сейчас на телеэкранах, мы увидим позже в должностных креслах,
      – отметил Будерацкий.

      – То, что не успели задать какие-то вопросы, то у нас (издание "Украинская правда" – ред. 24 канал) было так же. У Зеленского четко регламентируют все. В определенный момент говорят: давайте, закругляйтесь – сколько бы вопросов у вас не было.

      – Вопрос о языке придется поднимать. Немало законов в Украине прописаны так, что они обязывают должностных лиц владеть украинским языком не только на уровне понимания, а и общения. Президент должен общаться на государственном языке.

      Больше – смотрите в интервью.

      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
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      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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