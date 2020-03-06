Нельзя усидеть на двух стульях, – Зеленский о сближении Макрона с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сближение французского лидера Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Он призвал давить на российского президента сильнее.

По словам Зеленского, Франция и Германия поддерживают Украину, однако он обеспокоен стремлением Макрона восстановить добрые отношения с Кремлем. Об этом глава государства заявил в интервью британской газете The Guardian.

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Вы не можете играть на два фронта,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также призвал Макрона и немецкого канцлера ФРГ Ангелу Меркель продолжать давление на Россию.

Что известно о сближении Макрона с Путиным

За последний месяц президент Франции Эммануэль Макрон провел по меньшей мере два телефонных разговора с Владимиром Путиным. Известно, что они говорили об Украине и войне на Донбассе.

Ранее он заявлял, что война в Украине не станет препятствием для улучшения отношений Франции с Россией. По мнению Макрона отношения с Россией нужно развивать, несмотря на конфликты с соседями РФ. Французский лидер отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к президенту России Владимиру Путину.

Кроме этого, европейские политические обозреватели утверждают, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского на уступки Путину.

В то же время Макрон поддержал отраслевые санкции ЕС против России.

Когда может состояться встреча лидеров нормандской четверки?

Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита стороны договорились о следующей встрече "через 4 месяца", то есть в апреле.

В то же время экс-глава МИД, а сейчас вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко заявлял, что нормандская встреча в 2020 году может быть перенесена с апреля на более позднее время. Ведь российская сторона тормозит процесс.

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