Не можна всидіти на двох стільцях, – Зеленський про зближення Макрона з Путіним

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Він закликав тиснути на російського президента сильніше.

За словами Зеленського, Франція та Німеччина підтримують Україну, однак він стурбований прагненням Макрона відновити добрі відносини з Кремлем. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

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Ви не можете грати на два фронти,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також закликав Макрона та німецьку канцлерку ФРН Ангелу Меркель продовжувати тиск на Росію.

Що відомо про зближення Макрона з Путіним

За останній місяць президент Франції Еммануель Макрон провів щонайменше дві телефонні розмови з Володимиром Путіним. Відомо, що вони говорили про Україну та війну на Донбасі.

Раніше він заявляв, що війна в Україні не стане перешкодою для покращення відносин Франції з Росією. На думку Макрона стосунки з Росією потрібно розвивати, попри конфлікти з сусідами РФ. Французький лідер наголошував, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до президента Росії Володимира Путіна.

Окрім цього, європейські політичні оглядачі стверджують, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

Водночас Макрон підтримав галузеві санкції ЄС проти Росії.

Коли може відбутись зустріч лідерів нормандської четвірки?Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту сторони домовилися про наступну зустріч "через 4 місяці", тобто у квітні.



Водночас ексглава МЗС, а зараз віцепрем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко заявляв, що нормандська зустріч у 2020 році може бути перенесена з квітня на пізніший час. Адже російська сторона гальмує процес.

Більше про стосунки Франції та Росії – читайте за посиланням.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу