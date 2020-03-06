Не можна всидіти на двох стільцях, – Зеленський про зближення Макрона з Путіним
Президент України Володимир Зеленський прокоментував зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Він закликав тиснути на російського президента сильніше.
За словами Зеленського, Франція та Німеччина підтримують Україну, однак він стурбований прагненням Макрона відновити добрі відносини з Кремлем. Про це глава держави заявив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.
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Ви не можете грати на два фронти,
– заявив Володимир Зеленський.
Глава держави також закликав Макрона та німецьку канцлерку ФРН Ангелу Меркель продовжувати тиск на Росію.
Що відомо про зближення Макрона з Путіним
- За останній місяць президент Франції Еммануель Макрон провів щонайменше дві телефонні розмови з Володимиром Путіним. Відомо, що вони говорили про Україну та війну на Донбасі.
- Раніше він заявляв, що війна в Україні не стане перешкодою для покращення відносин Франції з Росією. На думку Макрона стосунки з Росією потрібно розвивати, попри конфлікти з сусідами РФ. Французький лідер наголошував, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до президента Росії Володимира Путіна.
- Окрім цього, європейські політичні оглядачі стверджують, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.
- Водночас Макрон підтримав галузеві санкції ЄС проти Росії.
Коли може відбутись зустріч лідерів нормандської четвірки?Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту сторони домовилися про наступну зустріч "через 4 місяці", тобто у квітні.
Водночас ексглава МЗС, а зараз віцепрем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко заявляв, що нормандська зустріч у 2020 році може бути перенесена з квітня на пізніший час. Адже російська сторона гальмує процес.
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