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      Зближення Макрона з РФ: експерт пояснив, що це може означати для України

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      Макрон та Путін / Getty Images

      Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що стосунки з Росією потрібно розвивати, попри конфлікти з сусідами. Чи є ці заяви загрозою для України – читайте далі.

      Експолонений Роман Сущенко у прямому ефірі програми "Політбюро" зазначив, що варто звернути увагу на те, що раніше Макрон визнав агресію Росії щодо України.

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      Як сказав Сущенко, Макрону потрібен діалог з Росією. Також експолонений додав, що ці заяви лунають, зокрема й через те, що європейську політику штормить.

      Ангела Меркель віддала свої важелі впливу, які мала раніше, у Париж. Відбувається Brexit, Велика Британія відходить від європейських справ і політики. Відповідно Макрон хоче очолити й врегулювати ситуації,
      – пояснив Сущенко.

      Окрім цього, Макрона тримають у тонусі події всередині Франції. До прикладу, протести "жовтих жилетів".

      Що відомо про протести "жовтих жилетів"?Вперше люди вийшли на вулиці Парижа 17 листопада 2018 року. Вони протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду. У Франції понад 60 днів страйкували проти пенсійної реформи, яку невдовзі можуть запровадити в країні.

      Сущенко наголосив, що у цій ситуації є чітка позиція США та Канади. Вони підтримують євроатлантичну безпеку як і раніше.

      Що відомо про ставлення Макрона до Росії

      За останній місяць Президент Франції Еммануель Макрон провів щонайменше 2 телефонні розмови з Володимиром Путіним. Відомо, що вони говорили про Україну та війну на Донбасі.

      Окрім цього, європейські політичні оглядачі стверджують, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

      Важливо, що Макрон продовжив тримати лінію у питанні санкцій і у грудні 2018 року Франція підтримала галузеві санкції ЄС проти України. Але вже у 2019 році та сама Франція виступила одним з локомотивів повернення Росії у Раду Європи.

      Більше про стосунки Франції та Росії  – читайте за посиланням.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Brexit Протести Велика Британія Санкції Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Еммануель Макрон Новини України
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