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      Сближение Макрона с РФ: эксперт объяснил, что это может означать для Украины

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      Макрон и Путин / Getty Images

      Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отношения с Россией нужно развивать несмотря на конфликты с соседями. Являются ли эти заявления угрозой для Украины – читайте дальше.

      Бывший пленный Роман Сущенко в прямом эфире программы "Политбюро" отметил, что стоит обратить внимание на то, что ранее Макрон признал агрессию России в отношении Украины.

      Важно! Почему российские боевики пошли в наступление: версии военного эксперта

      Как сказал Сущенко, Макрону нужен диалог с Россией. Также бывший пленный добавил, что эти заявления звучат, в том числе, и из-за того, что европейскую политику штормит.

      Ангела Меркель отдала свои рычаги влияния, которые имела раньше, в Париж. Происходит Brexit, Великобритания отходит от европейских дел и политики. Соответственно Макрон хочет возглавить и урегулировать ситуацию,
      – пояснил Сущенко.

      Кроме этого, Макрона держат в тонусе события внутри Франции. К примеру, протесты "желтых жилетов".

      Что известно о протестах "желтых жилетов"?
      Впервые люди вышли на улицы Парижа 17 ноября 2018 года. Они протестовали из-за роста цен на топливо и экономической несправедливости, которую вызвала политика правительства. Во Франции более 60 дней бастовали против пенсионной реформы, которую вскоре могут ввести в стране.

      Сущенко отметил, что в этой ситуации есть четкая позиция США и Канады. Они поддерживают евроатлантическую безопасность по-прежнему.

      Что известно об отношении Макрона к России

      За последний месяц Президент Франции Эммануэль Макрон провел по меньшей мере 2 телефонных разговора с Владимиром Путиным. Известно, что они говорили об Украине и войне на Донбассе.

      Кроме этого, европейские политические обозреватели утверждают, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину.

      Важно, что Макрон продолжил держать линию в вопросе санкций, и в декабре 2018 года Франция поддержала отраслевые санкции ЕС против Украины. Но уже в 2019 году и сама Франция выступила одним из локомотивов возвращения России в Совет Европы.

      Больше об отношениях Франции и России – читайте по ссылке.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Эммануэль Макрон Украина – Россия Brexit Протесты Великобритания Санкции Война
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