Нельзя жить в иллюзиях: в Мариуполе провели военные учения для гражданских

В Мариуполе состоялись учения по территориальной обороне, обычные люди учились основам военного дела.

Более 200 человек вместе с военными учились стрелять, искать взрывчатку и оказывать первую помощь. Чтобы в случае крайней необходимости смогли стать на защиту своих домов.

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Все участники были совершеннолетними и сами вызвались учиться. Люди по очереди проходили через локации, где обучают основам тактической медицины, стрельбе из пистолета и автомата, а также саперному делу. Наряду с простыми людьми военному делу учатся и некоторые местные чиновники.

Каждый глава местной власти должен знать, что делать, если что-то случится. Каждый из нас должен это знать, как защитить наши районы и дома,

– сказал председатель Мангушской райгосадминистрации Дмитрий Черница.

Местные активисты убеждены, что создание теробороны – жизненно необходимый процесс. Ведь если бы в свое время она существовала, то российская агрессия не коснулась бы Украины.

Мы в Мариуполе создали самооборону в 2014 году, она была неумелая, нас тогда готовили бойцы батальона "Азов". По сути именно самооборона стала основой, инициатором территориальной обороны,

– отметила волонтер Мария Подобайло.

Своим опытом с украинцами поделились и эксперты эстонской организации тероборони "Кайселит", в которую входят представители разных слоев общества. Ее руководитель генерал-майор Мейлис Кийли сказал, что Эстония чувствует себя защищенной, но на примере Украины видит, что Россия может вести себя агрессивно.

"Какими бы защищенными мы себя не чувствовали, на примере Украины видим: Россия может действовать по такому же сценарию в Эстонии. Сегодня нельзя жить в своих иллюзиях", – заявил командующий организации тероборони "Кайлесит" (Эстония) Мейлис Кийли.

Всего же в учениях приняли участие более 200 человек, лучших наградили грамотами.