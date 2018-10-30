Не можна жити в ілюзіях: у Маріуполі провели військові навчання для цивільних

У Маріуполі відбулись навчання з територіальної оборони, прості люди вчились основам військової справи.

Понад 200 людей разом із військовими вчились стріляти, шукати вибухівки та надавати першу допомогу. Аби в разі крайньої необхідності змогли стати на захист своїх домівок.

Читайте також: Помруть Маріупольський і Бердянський порти: оприлюднено невтішні наслідки агресії Кремля в Азові

Всі учасники були повнолітніми і самі зголосилися навчатися. Люди по черзі проходили через локації, де навчають основам тактичної медицини, стрільби з пістолета та автомата, а також саперній справі. Поряд із простими людьми, військовій справі навчаються і деякі місцеві чиновники.

Кожен голова місцевої влади має знати, що робити, якшо щось станеться. Кожен з нас має це знати, як захистити наші райони та домівки,

– сказав голова Мангушської райдержадміністрації Дмитро Черниця.

Місцеві активісти переконані, що створення тероборони життєво необхідний процес. Адже якби свого часу вона існувала, то російська агресія не торкнулася б України.

Ми в Маріуполі створили самооборону в 2014 році, вона була невміла, нас тоді готували бійці батальйону "Азов". По суті саме самооборона стала основою, ініціатором територіальної оборони,

– наголосила волонтерка Марія Подібайло.

Своїм досвідом із українцями поділились і експерти естонської організації тероборони "Кайселіт", в яку входять представники різних верств суспільства. Її керівник генерал-майор Мейліс Кийлі сказав, Естонія почуває себе захищеною, але на прикладі України бачить, що Росія може поводити себе агресивно.

"Якими б захищеними ми себе не почували, на прикладі України бачимо: Росія може діяти за таким же сценарієм в Естонії. Сьогодні не можна жити у своїх ілюзіях", – заявив командувач організації тероборони "Кайлесіт" (Естонія) Мейліс Кийлі.

Усього ж у навчаннях взяли участь більше 200 людей, найкращих нагородили грамотами.