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      Не можна жити в ілюзіях: у Маріуполі провели військові навчання для цивільних

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      У Маріуполі відбулись навчання з територіальної оборони, прості люди вчились основам військової справи.

      Понад 200 людей разом із військовими вчились стріляти, шукати вибухівки та надавати першу допомогу. Аби в разі крайньої необхідності змогли стати на захист своїх домівок.

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      Всі учасники були повнолітніми і самі зголосилися навчатися. Люди по черзі проходили через локації, де навчають основам тактичної медицини, стрільби з пістолета та автомата, а також саперній справі. Поряд із простими людьми, військовій справі навчаються і деякі місцеві чиновники.

      Кожен голова місцевої влади має знати, що робити, якшо щось станеться. Кожен з нас має це знати, як захистити наші райони та домівки,
      – сказав голова Мангушської райдержадміністрації Дмитро Черниця.

      Місцеві активісти переконані, що створення тероборони життєво необхідний процес. Адже якби свого часу вона існувала, то російська агресія не торкнулася б України.

      Ми в Маріуполі створили самооборону в 2014 році, вона була невміла, нас тоді готували бійці батальйону "Азов". По суті саме самооборона стала основою, ініціатором територіальної оборони,
      – наголосила волонтерка Марія Подібайло.

      Своїм досвідом із українцями поділились і експерти естонської організації тероборони "Кайселіт", в яку входять представники різних верств суспільства. Її керівник генерал-майор Мейліс Кийлі сказав, Естонія почуває себе захищеною, але на прикладі України бачить, що Росія може поводити себе агресивно.

      "Якими б захищеними ми себе не почували, на прикладі України бачимо: Росія може діяти за таким же сценарієм в Естонії. Сьогодні не можна жити у своїх ілюзіях", – заявив командувач організації тероборони "Кайлесіт" (Естонія) Мейліс Кийлі.

      Усього ж у навчаннях взяли участь більше 200 людей, найкращих нагородили грамотами.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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