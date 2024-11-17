Поблажок на службі Баніку через його колишню посаду не дають. Про це він розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи позначається медійність Баніка на його службі

Банік розповів, що не використовував своєї медійності для жодних привілеїв у службі. Більшість його побратимів не знали, хто він, та й не всі, з ким він вчився у Великій Британії, взагалі дізналися.

Безпосередньо на службі він також не мав ніяких привілеїв. Він не йшов у на службу, аби стати медійним обличчям якогось підрозділу. Навіть зараз не всі там знають, хто він.

У нас з командиром була абсолютно щира розмова про те, що немає значення, ким ти був у цивільному житті. Є значення, як ти можеш бути корисним, що ти можеш зробити для підрозділу вже тут. Я згоден із цим повністю,

– каже Банік.

Після навчання у Великій Британії Банік приєднався до підрозділу CODE 9.2, де нині обіймає посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних БПЛА.

Зверніть увагу! Починав Банік з базової служби – міняв батареї на дронах. Згодом став інженером по боєприпасах, їздив на бойові виходи, де споряджав дрони для виконання бойових задач. Пізніше він запропонував запустити новий напрямок по роботі з FPV-дронами, став молодшим сержантом та очолив нове відділення.

Нагадаємо, Банік розповів, як тривав процес оформлення в ТЦК. Він зміг "оформитися" за кілька годин, адже приготував необхідні документи та тести заздалегідь.