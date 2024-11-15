Мстислав Банік тепер військовослужбовець підрозділу CODE 9.2 у складі 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, як "оформився" у ТЦК.

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Як він обрав підрозділ

За словами Баніка, до того як остаточно ухвалити рішення йти в армію, він їздив подивитися, як виглядає "робота" в одному з підрозділів на Запорізькому напрямку, проте вже тоді його зацікавив CODE 9.2. Після цього він поспілкувався з різними людьми й лише отримав підтвердження свого вибору.

Після цього я подав заявку до підрозділу і пройшов співбесіду, після якої взяв невеликий тайм-аут. Десь тиждень обдумував усе, а далі зателефонував головному сержанту і сказав, що я готовий починати. Він зробив мені відношення, і я приїхав у ТЦК подавати усі документи,

– розповів військовий.

Він також уточнив, що вже в процесі дізнався, що CODE 9.2 – це один з найефективніших підрозділів ударних БпЛА в Україні. Він також додав, що пишається, що служить саме там.

Як довго тривав ваш процес підготовки

Банік пояснив, що заздалегідь підготував усі документи, аналізи для ТЦК та ВЛК і "оформився" за пару годин. За його словами, у ТЦК все було ввічливо та привітно. Для підписання контракту треба великий набір документів, автобіографії, а також пройти певні тести.

Після цього, колишній керівник Дії поїхав додому і кілька тижнів чекав інформації щодо дати відправки до навчального центру. Вже в навчальному центрі він підписав контракт і почалась служба в армії.