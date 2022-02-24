Соответствующую информацию рассказывают местные жители. Такие данные по состоянию на 7 утра 24 февраля.

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В Горловке нет света и интернета

В одном из кварталов Горловки нет света, связи и плохо работает мобильный интернет. Обычный интернет тоже неизвестно, работает из-за отсутствия электричества,

– рассказал местный житель.

Также в городе нет воды. Из-за отсутствия света невозможно проверить, есть ли домашний интернет.

Известно, что стреляют больше, чем обычно. Улицы пусты – нет ни одного человека.

Более того, в некоторых районах людей не видно даже из окон. Однако источник 24 канала утверждает, что не может говорить обо всх районах города.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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