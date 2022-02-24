Відповідну інформацію розповідають місцеві мешканці. Такі дані станом на 7 ранку 24 лютого.

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У Горлівці немає світла та інтернету

У одному з кварталів Горлівки немає світла, зв'язку та погано працює мобільний інтернет. Звичайний інтернет теж невідомо, чи працює через відсутність електрики,

– розповів місцевий житель.

Також у місті немає води. Через відсутність світла неможливо перевірити, чи є домашній інтернет.

Відомо, що стріляють більше, чим зазвичай. Вулиці порожні – немає жодної людини.

Ба більше, у деяких районах людей не видно навіть з вікон. Проте джерело 24 каналу стверджує, що не може говорити за всі райони міста.