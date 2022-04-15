Министр призвал немцев сменить авто на велосипеды

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек заявил, что немцы должны начать экономить энергию, чтобы стать независимее от российского ископаемого топлива.

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Габек предложил немцам по возможности использовать поезд или велосипед, вместо того чтобы ездить на авто.

Каждый километр, который вы не едете на автомобиле – это вклад в то, чтобы легче отойти от российских поставок энергии. Мы также защищаем климат,

– сказал Габек.

Вице-канцлер заявил, что можно сократить 10% индивидуального потребления энергии. Также министр экономики предлагает работодателям разрешить работникам работать на дому.

"Там, где это возможно, можно было бы снова работать дома один – два дня в неделю – сначала на добровольной основе", – добавил он.

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