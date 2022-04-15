Міністр закликав німців змінити авто на велосипеди

Віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек заявив, що німці повинні почати економити енергію, щоб стати більш незалежними від російського викопного палива.

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Габек запропонував німцям за можливості використовувати поїзд чи велосипед замість того, щоб їздити на авто.

Кожен кілометр, який ви не їдете на авто – це внесок у те, щоб легше відійти від російських поставок енергії. Ми також захищаємо клімат,

– сказав Габек.

Віцеканцлер заявив, що можна скоротити 10% індивідуального споживання енергії. Також міністр економіки пропонує роботодавцям дозволити працівникам працювати вдома.

"Там, де це можливо, можна було б знову працювати вдома один – два дні на тиждень – спочатку на добровільній основі", – додав він.

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Однак проти запровадження ембарго на російський газ виступили Австрія, Німеччина та Угорщина.

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