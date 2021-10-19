Как немцы относятся к российской агрессии в Украине: свежие результаты опроса

19 октября 2021 , 13:41
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Источник:

опрос Konrad-Adenauer-Stiftung

Большинство граждан Германии решительно осуждают действия России в конфликте против Украины. В то же время немцы не видят реальной угрозы для своей страны.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической службы Infratest dimap, которое сделали по заказу фонда Konrad-Adenauer-Stiftung.

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Как немцы относятся к действиям России в Украине

На вопрос "осуждаете ли вы действия России в украинском конфликте в Крыму" (именно так авторы опроса определили вопрос) немцы ответили:

  • 73% – твердо согласны;
  • 18% – скорее согласны, чем нет;
  • 8% – не согласны.

Интересно, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР – 77 против 58%.

Ответы отличаются в зависимости от электоральных симпатий

В общем больше всего противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84%) и либералов (78 процентов). Минимальное несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (35%) и "Левой партии" (63%).

Немцы не видят угрозы из России

За сильное военное присутствие на восточном фланге НАТО на границе с Россией выступает менее трети опрошенных. Одобрительно на этот вопрос ответили лишь 26% респондентов, тогда как 44% высказались против.

Что известно об исследованиях?


Опрос провела социологическая служба Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), близкого к правящей партии ХДС. Опрос провели в середине января, его результаты были обнародованы в среду, 13 октября. Во время исследования телефону опросили 1003 респондентов, имеющих право голоса, старше 18 лет.
Автор: Альона Захарова