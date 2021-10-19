Как немцы относятся к российской агрессии в Украине: свежие результаты опроса
Источник:опрос Konrad-Adenauer-Stiftung
Большинство граждан Германии решительно осуждают действия России в конфликте против Украины. В то же время немцы не видят реальной угрозы для своей страны.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической службы Infratest dimap, которое сделали по заказу фонда Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Как немцы относятся к действиям России в Украине
На вопрос "осуждаете ли вы действия России в украинском конфликте в Крыму" (именно так авторы опроса определили вопрос) немцы ответили:
- 73% – твердо согласны;
- 18% – скорее согласны, чем нет;
- 8% – не согласны.
Интересно, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР – 77 против 58%.
Ответы отличаются в зависимости от электоральных симпатий
В общем больше всего противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84%) и либералов (78 процентов). Минимальное несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (35%) и "Левой партии" (63%).
Немцы не видят угрозы из России
За сильное военное присутствие на восточном фланге НАТО на границе с Россией выступает менее трети опрошенных. Одобрительно на этот вопрос ответили лишь 26% респондентов, тогда как 44% высказались против.
Что известно об исследованиях?
Опрос провела социологическая служба Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), близкого к правящей партии ХДС. Опрос провели в середине января, его результаты были обнародованы в среду, 13 октября. Во время исследования телефону опросили 1003 респондентов, имеющих право голоса, старше 18 лет.