Как немцы относятся к российской агрессии в Украине: свежие результаты опроса

Большинство граждан Германии решительно осуждают действия России в конфликте против Украины. В то же время немцы не видят реальной угрозы для своей страны.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической службы Infratest dimap, которое сделали по заказу фонда Konrad-Adenauer-Stiftung.

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Как немцы относятся к действиям России в Украине

На вопрос "осуждаете ли вы действия России в украинском конфликте в Крыму" (именно так авторы опроса определили вопрос) немцы ответили:

73% – твердо согласны;

18% – скорее согласны, чем нет;

8% – не согласны.

Интересно, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР – 77 против 58%.

Ответы отличаются в зависимости от электоральных симпатий

В общем больше всего противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84%) и либералов (78 процентов). Минимальное несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (35%) и "Левой партии" (63%).

Немцы не видят угрозы из России

За сильное военное присутствие на восточном фланге НАТО на границе с Россией выступает менее трети опрошенных. Одобрительно на этот вопрос ответили лишь 26% респондентов, тогда как 44% высказались против.