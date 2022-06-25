Большие риски
С одной стороны это удар по самой России, которая останется без крупнейших потребителей. С другой стороны, Германия не справится с этим вызовом без нормирования потребления.
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Нормирование и высокие цены на газ – удар по промышленности одной из крупнейших экономик ЕС, что отразится на финансовых поступлениях в европейские фонды, политической ситуации в стране и вытеснении немецкой продукции с рынков, прежде всего – китайскими товарами.
Германия не скрывает от народа самые плохие прогнозы и призывает каждого внести свой вклад в то, чтобы пережить эту долгую и угрожающую зиму.
Немцы прозрели
Несколько тезисов от министра энергетики Германии Роберта Хабека :
- Ситуация серьезная, и зима придет.
- Даже если вы этого не чувствуете: у нас газовый кризис.
- Газ теперь является дефицитным товаром. Цены уже высокие, и мы должны быть готовы к дальнейшему повышению. Это повлияет на промышленное производство и станет большим бременем для многих потребителей.
- Очевидно, это стратегия Путина создать опасность, повысить цены и разделить немцев как общество.
- Приостановка поставок газа – это экономическая атака на Германию.
- От нас сейчас нужно сократить потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.
- Это неудачи последнего десятилетия привели нас к этим трудностям.
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