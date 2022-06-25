Великі ризики

З одного боку, це удар по самій Росії, яка залишиться без найбільших споживачів. З іншого, Німеччина не здолає цей виклик без нормування споживання.

Читайте також Історична помилка, що тривала 300 років, буде виправлена

Нормування та високі ціни на газ – удар по промисловості однієї з найбільших економік ЄС, що відобразиться на фінансових надходженнях до європейських фондів, політичній ситуації в країні та витісненню німецької продукції з ринків перш за все – китайськими товарами.

Німеччина не приховує від народу найгірші прогнози та закликає кожного зробити свій внесок в те, щоб пережити цю довгу та загрозливу зиму.

Німці прозріли

Кілька тез від міністра енергетики Німеччини Роберта Хабека:

Ситуація серйозна, і зима прийде.

Навіть якщо ви цього ще не відчуваєте: у нас газова криза.

Газ відтепер є дефіцитним товаром. Ціни вже високі, і ми повинні бути готові до подальшого підвищення. Це вплине на промислове виробництво і стане великим тягарем для багатьох споживачів.

Очевидно, це стратегія Путіна – створити небезпеку, підвищити ціни та розділити німців як суспільство.

Призупинення поставок газу — це економічна атака на Німеччину.

Від нас зараз потрібно скоротити споживання газу, щоб підготуватися до зими.

Це невдачі останнього десятиліття призвели нас до цих труднощів.

У Кремлі є план знищення країн Балтії – дивіться відео: