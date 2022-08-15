Известно. что Бисгаард 11 лет прослужил в танковых войсках на танках Abrams.

Важно Нехватка технологий: военный эксперт ответил, какую технику россия до сих пор может производить

Идея GaardTech возникла у него во время прохождения службы в Афганистане. Находясь там, он обратил внимание на то, как сильно отличаются военные учения и реальное сражение. Это побудило его заняться созданием полноразмерных мишеней, способных имитировать настоящие машины с тепловыми сигналами и электронными и радарными подписями.

Каталог 3D-роботизированной техники GaardTech сейчас насчитывает более 1,5 десятков единиц техники, преимущественно – российских танков. В каталоге есть танки:

Т-72,

Т-80,

Т-90,

Т-14,

также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1.



Немецкая армия получила полноразмерные мишени в виде российских танков / Фото GaardTech



Каталог 3D-роботизированной техники насчитывает более 1,5 десятка единиц техники / Фото GaardTech

Уничтоженная российская военная техника появилась в европейских городах

В столицах разных уголков Европы появилась выставка уничтоженной российской военной техники в войне с Украиной. Сначала разбитую вражескую технику увидели жители Варшавы, а затем – Берлина, Парижа, Мадрида и Лиссабона.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, российские генералы хотят видеть в Лиссабоне свои танки и Украина помогла российским танкам появиться в Европе, но в виде остатков военной техники оккупационных войск россии.

И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки,

– подчеркнул Резников.

Добавим, что в мае прямо в центре Киева на Михайловской площади установили уничтоженную военную технику российской армии. В частности, на площади разместили:

уничтоженный основной боевой танк Т-72,

башню от российской боевой машины десанта БМД-4,

современный русский комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л29 "Ртуть-БМ".

В августе "полюбоваться" разбитой вражеской техникой смогли львовяне.