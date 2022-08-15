Известно. что Бисгаард 11 лет прослужил в танковых войсках на танках Abrams.
Важно Нехватка технологий: военный эксперт ответил, какую технику россия до сих пор может производить
Идея GaardTech возникла у него во время прохождения службы в Афганистане. Находясь там, он обратил внимание на то, как сильно отличаются военные учения и реальное сражение. Это побудило его заняться созданием полноразмерных мишеней, способных имитировать настоящие машины с тепловыми сигналами и электронными и радарными подписями.
Каталог 3D-роботизированной техники GaardTech сейчас насчитывает более 1,5 десятков единиц техники, преимущественно – российских танков. В каталоге есть танки:
- Т-72,
- Т-80,
- Т-90,
- Т-14,
- также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1.
Немецкая армия получила полноразмерные мишени в виде российских танков / Фото GaardTech
Каталог 3D-роботизированной техники насчитывает более 1,5 десятка единиц техники / Фото GaardTech
Уничтоженная российская военная техника появилась в европейских городах
В столицах разных уголков Европы появилась выставка уничтоженной российской военной техники в войне с Украиной. Сначала разбитую вражескую технику увидели жители Варшавы, а затем – Берлина, Парижа, Мадрида и Лиссабона.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, российские генералы хотят видеть в Лиссабоне свои танки и Украина помогла российским танкам появиться в Европе, но в виде остатков военной техники оккупационных войск россии.
И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки,
– подчеркнул Резников.
Добавим, что в мае прямо в центре Киева на Михайловской площади установили уничтоженную военную технику российской армии. В частности, на площади разместили:
- уничтоженный основной боевой танк Т-72,
- башню от российской боевой машины десанта БМД-4,
- современный русский комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л29 "Ртуть-БМ".
В августе "полюбоваться" разбитой вражеской техникой смогли львовяне.
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