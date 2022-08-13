Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россия пытается найти выход из непростой из-за санкций ситуации по изготовлению новых боеприпасов и снарядов.

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У россии проблемы с чипами

Мусиенко отметил, из-за санкций стран Запада, в россии проблемы с полупроводниками, то есть с чипами. А они необходимы для высокоточного оружия. Но, например, ремонтировать или производить простейшие БТРы и танки они могут. То есть без современных систем оборудования техники.

Например, без тепловизоров, без приборов ночного видения, позволяющих использовать танки ночью. Без систем прицельного и лазерного наведения, которые поставляла Франция, потому что уже не поставляет. То есть, это могут быть самые простые, еще по советским старым образцам, модели,

– заметил Мусиенко.

Он добавил, что во всем, что касается модернизации, высокоточного оружия, производства авиации, кораблей, есть проблемы, которые в дальнейшем будут только углубляться.

Мусиенко о том, какую технику россия до сих пор может производить: смотрите видео

Технологии беспилотников "Куб" и "Ланцет" – устаревшие и отстающие

Мусиенко также рассказал, что, в частности у концерна "калашников", производящего не только автоматы, есть проблемы с изготовлением беспилотников. И как бы россияне не хвастались своим "Кубом" или "Ланцетом", они устарели.

"В последнее время из тех, что были сбиты или приземлены на территории Украины, было установлено, что используемые ими технологии устаревшие и отсталые", – подчеркнул эксперт.

россияне пользуются технологиями двойного назначения

Военный эксперт рассказал, что россияне пытаются закрыть свои потребности использованием так называемых технологий двойного назначения. То есть они вынимают чипы, начинку с гражданских приборов, которые еще поставляются в россию, и устанавливают это на свою технику.

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Кроме того, кремль пытается активно обойти санкции, пытаясь найти необходимую технику в Китае и Индии, но положительных ответов вообще нет.

Закрыть потребность ВПК за счет частных компаний

Также Мусиенко рассказал, что в россии хотят, чтобы военно-промышленный комплекс взял на себя частные компании. Они надеются, таким образом, обойти санкции, ведь считают, что эти компании смогут приобрести себе чипы или хотя бы технологии двойного назначения.

"За валюту, конечно. А за это получат компенсацию в рублях. Там тоже афера такая", – подытожил военный эксперт.

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