Об инциденте с российским самолетом в чужом воздушном пространстве сообщили Воздушные силы Германии, передает 24 Канал.

Смотрите также В России говорят, что их армии передали новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

Российский самолет обнаружили над Балтийским морем

Истребители взлетали с баз Лааге в Германии и Лиелварде в Латвии. Российский разведывательный самолет был зафиксирован над Балтийским морем.

Сегодня (11 ноября – 24 Канал) поднимались два QRA. Наши Eurofighter были подняты по тревоге из Лааге и Лиелварде для совместного выявления и сопровождения российского Ил-20М без плана полета и транспондера,

– сообщали на официальной странице в X немецкие ВВС.

Немецкая авиация сопровождала российский самолет:

К слову, это уже не впервые российские самолеты нарушают воздушное пространство над Балтийским морем. Подобные случаи случались и раньше, в частности, в мае 2024 года. Тогда польские истребители также обнаруживали и сопровождали Ил-20. Тогда в военном командовании подтвердили, что эти российские самолеты осуществляли разведывательную миссию.