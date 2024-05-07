Напомним, Россия в ночь на 11 апреля массированно атаковала Украину. Тогда в соседней Польше поднимали авиацию из-за обстрела нашего государства.
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Польские истребители в воздухе
Согласно информации польских военных, 6 мая пара МиГ-29, дежурившая с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватила и визуально идентифицировала самолет России Ил-20.
Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и выполнял полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.
Там также подчеркнули, что самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.
В командовании добавили, что этот же самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.
Польская авиация из-за массированных атак России по Украине не один раз поднималась в небо: коротко
- В ночь на 6 апреля Оперативное командование Вооруженных сил Польши поднимало в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.
- Утром 31 Россия начала массированную атаку на Украину. После длительных маневрирований все ракеты полетели в направлении западных областей, граничащих с Польшей. Тогда соседняя Польша активизировала самолеты для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.
- Во время атаки Украины 7 февраля российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. Польше пришлось поднять в небо авиацию.