Напомним, Россия в ночь на 11 апреля массированно атаковала Украину. Тогда в соседней Польше поднимали авиацию из-за обстрела нашего государства.

Смотрите также Когда закончится война в Украине: в МИД Польши сделали предположение

Польские истребители в воздухе

Согласно информации польских военных, 6 мая пара МиГ-29, дежурившая с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватила и визуально идентифицировала самолет России Ил-20.

Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и выполнял полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

Там также подчеркнули, что самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

В командовании добавили, что этот же самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.

Польская авиация из-за массированных атак России по Украине не один раз поднималась в небо: коротко