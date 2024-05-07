Нагадаємо, Росія в ніч на 11 квітня масовано атакувала Україну. Тоді у сусідній Польщі підіймали авіацію через обстріл нашої держави.

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Польські винищувачі в повітрі

Відповідно до інформації польських військових, 6 травня пара МіГ-29, що чергувала з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопила та візуально ідентифікувала літак Росії Іл-20.

Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області і виконував політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.

Там також підкреслили, що літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.

У командуванні додали, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.

Польська авіація через масовані атаки Росії по Україні не один раз піднімалася в небо: коротко