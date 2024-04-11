Під час масованої атаки Польща підіймала авіацію. оперативне командування попередило, через роботу літаків у повітряному просторі може бути підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни.

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Забезпечують безпеку повітряного простору

Вночі проти 11 квітня спостерігалась інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Польська сторона розпочала всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Там моніторили ситуацію.

Вночі проти 11 квітня Росія підіймала стратегічну авіацію та завдавала ударів по Україні. Під ударом опинилась енергетична інфраструктура. Ворог запустив по Україні близько 40 ракет.

Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог використав 82 засоби повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 57 ракет та ударних дронів.

Таке вже ставалось раніше