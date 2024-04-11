Во время массированной атаки Польша поднимала авиацию. оперативное командование предупредило, из-за работы самолетов в воздушном пространстве может быть повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

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Обеспечивают безопасность воздушного пространства

В ночь на 11 апреля наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, связана с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины.

Польская сторона начала все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Там мониторили ситуацию.

В ночь на 11 апреля Россия поднимала стратегическую авиацию и наносила удары по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Враг запустил по Украине около 40 ракет.

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг использовал 82 средства воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 ракет и ударных дронов.

Такое уже происходило раньше