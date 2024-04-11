Оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с самолетов тактической авиации. Силам ПВО удалось уничтожить 2 ракеты, впрочем, к сожалению, есть и попадания.
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Поврежден объект энергетической инфраструктуры
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в 5:19 сообщил, что в городе слышны взрывы. Впоследствии он сообщил, что в городе, к сожалению, есть попадания.
2 ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры,
– отметил Федоров.
В Силах обороны юга сообщили, что сейчас степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было.
Подробности массированного обстрела 11 апреля
- В Воздушных силах сообщили, что оккупанты для массированного обстрела Украины использовали 82 средства воздушного нападения. Среди них 42 ракеты различных типов и 40 дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Силы ПВО успешно уничтожили 18 из 42 ракет, а также 39 из 40 "Шахедов". Всего украинские защитники уничтожили 57 воздушных целей.
- Основная цель врага – энергетическая инфраструктура Украины. Под ударом врага оказались энергообъекты и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.