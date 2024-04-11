Оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с самолетов тактической авиации. Силам ПВО удалось уничтожить 2 ракеты, впрочем, к сожалению, есть и попадания.

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Поврежден объект энергетической инфраструктуры

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в 5:19 сообщил, что в городе слышны взрывы. Впоследствии он сообщил, что в городе, к сожалению, есть попадания.

2 ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры,

– отметил Федоров.

В Силах обороны юга сообщили, что сейчас степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было.

Подробности массированного обстрела 11 апреля