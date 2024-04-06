Нагадаємо, Росія 29 березня масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у Польщі знову підіймали авіацію.

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Польща піднімала в небо авіацію

У ніч на 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Про це збройні сили Польщі зранку 6 квітня повідомили у соцмережі X (раніше твітер).

Польські військові попередили, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі",

– йдеться в повідомленні.

Вже не вперше в Польщі підіймають авіацію: коротко