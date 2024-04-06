Нагадаємо, Росія 29 березня масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у Польщі знову підіймали авіацію.
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Польща піднімала в небо авіацію
У ніч на 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.
Про це збройні сили Польщі зранку 6 квітня повідомили у соцмережі X (раніше твітер).
Польські військові попередили, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі",
– йдеться в повідомленні.
Вже не вперше в Польщі підіймають авіацію: коротко
- Польща вже не вперше підіймає в небо авіацію через ракетні удари Росії по території України. Зокрема польські винищувачі підіймали 24 березня 2024 року, коли ворог атакував Україну.
- Тоді російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. За даними Оперативного командування, ворожа ракета перебувала в повітряному просторі близько 39 секунд. Інцидент стався о 04:23. Після цього ракета повернулася в повітряний простір України.
- Також у збройних силах Польщі зазначили, що не збивали ракету. Як пояснив речник Оперативного командування Яцек Горишевський, військові знали, що ракета не полетить вглиб Польщі, тому її вирішили не збивати