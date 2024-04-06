Напомним, Россия 29 марта массированно атаковала Украину ракетами различных типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в Польше снова поднимали авиацию.

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Польша поднимала в небо авиацию

В ночь на 6 апреля Оперативное командование Вооруженных сил Польши поднимало в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.

Об этом вооруженные силы Польши утром 6 апреля сообщили в соцсети X (ранее твитер).

Польские военные предупредили, что самолеты могут вызвать шум в юго-восточной части страны.

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связана с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши",

– говорится в сообщении.

Уже не впервые в Польше поднимают авиацию: коротко