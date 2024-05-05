Однако он отметил, что Путину может понадобиться время для этого. О возможности дипломатического урегулирования, Сикорский отметил, что есть много потенциальных посредников.

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Путину нужно время

Глава польского МИД выразил мнение, что война в Украине будет продолжаться, пока президент России Владимир Путин не осознает, что цена, которую он платит за войну в виде человеческих жизней и финансовых затрат, превышает его цели.

По мнению Сикорского, для того, чтобы это понять, российскому диктатору еще нужно время. В частности, он отмечает, что пока он не видит дипломатического прекращения войны.

Нет недостатка в потенциальных посредниках – Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры,

– заявил глава МИД Польши.

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