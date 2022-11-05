Немецкая компания может поставлять России компоненты авиатоплива для истребителей Су, – Spiegel

Одну из немецких нефтегазовых компаний заподозрили в помощи России в войне против Украины. Немецкие журналисты выяснили, что Wintershall Dea поставляет компоненты авиатоплива для российских самолетов.

Журналисты Der Spiegel вместе с телекомпанией ZDF провели совместное расследование. Они заявили, что сырьевая компания участвует в России в совместном предприятии и поставляет российскому "Газпрому" газовый конденсат, известный как "белая нефть". "Газпром" – самый важный поставщик авиатоплива для российских воздушно-космических сил.

К теме Магазин Nike в Москве открылся под новым именем: там все еще продают товары бренда

Подробности расследования

"Газпром" является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири.

Газовый конденсат – побочный продукт добычи, в больших объемах поступающий на нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" в Омске, являющийся крупнейшим предприятием по производству авиатоплива,

– рассказали журналисты.

Расследователи установили 9 российских военных аэродромов на западе России, куда поставляли топливо из Омска. Среди них Морозовск и Воронеж, где стоят истребители-бомбардировщики класса Су, которые атакуют Украину.

В том, что Wintershall Dea поставляет России "белую нефть", журналисты убеждены и ссылаются на данные по российским железнодорожным грузоперевозкам и внутренним документам "Газпрома".

Расследователи также обнаружили, что компания до сих пор разрабатывает участки ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири и участвует в трех проектах по разработке Южно-Российского месторождения природного газа. Также Wintershall Dea является совладельцем с долей в 15,5% компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

Реакция немецкой компании

В компании Wintershall Dea отрицают свое участие в переработке газового конденсата и заявляют, что не могут гарантировать использование своих поставок исключительно для гражданских целей.

Wintershall Dea не вышли из российского рыка после начала полномасштабной войны и введения западных санкций. А 27,3% компании принадлежит инвестиционной группе LetterOne российского бизнес-магната Михаила Фридмана.