В частности, не смогла сдержать свои эмоции переводчица немецкой газеты Welt. Она расплакалась, переводя видеообращение президента Украины за 27 февраля.

Здесь Они собираются еще больше бомбить города, еще коварнее убивать детей, – Зеленский

"Украинцы! Мы четко знаем, что защищаем. Мы точно победим. Слава каждому нашему солдату! Слава Украине!" – завершал свое обращение Владимир Зеленский. На этих словах переводчица начала плакать, что было слышно в прямом эфире.

Немецкая переводчица расплакалась во время обращения Зеленского: видео