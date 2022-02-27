Зокрема, не змогла стримати свої емоції перекладачка німецької газети Welt. Вона розплакалася, перекладаючи відеозвернення президента України за 27 лютого.

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"Українці! Ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо. Слава кожному нашому солдату! Слава Україні!" – завершував своє звернення Володимир Зеленський. На цих словах перекладачка почала плакати, що було чути в прямому ефірі.

Німецька перекладачка розплакалась під час звернення Зеленського: відео

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