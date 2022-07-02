Министерство обороны Украины опубликовало видео работы самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 года по российским захватчикам на восточных рубежах.

Стоит внимания Крушит танки и укрепления: на что способна пушка Panzerhaubitze 2000, которая уже на фронте

Там отметили и преимущества, которыми обладают немецкие гаубицы. Среди них быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время поражения цели и отход с боевой позиции.

Видео стрельбы PzH 2000 по российским оккупантам

Последнее очень важно. Ведь благодаря автоматизированным системам эту артиллерийскую установку не нужно пристреливать. Оккупанты даже не успеют понять, где именно стоит PzH 2000, ведь первый выстрел полетит сразу в цель. А после этого САУ может сразу отойти на безопасное расстояние, выйдя из возможной зоны поражения.

Современное вооружение для украинских военных

Panzerhaubitze 2000 или сокращенно PzH 2000 – это немецкая 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Она стоит на вооружении во многих армиях мира. Украинские военные тоже просили предоставить ее для защиты от российского агрессора. И получили ее. Для этого наши артиллеристы прошли необходимое обучение, чтобы правильно ею пользоваться. Ведь для обслуживания этой пушки нужно 5 человек. Сколько именно Panzerhaubitze 2000 было передано украинской армии – не указано.

PzH 2000 стала шестым видом артиллерии 155-миллиметрового калибра, который используют украинские военные. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

Смотрите видео об особенностях работы PzH 2000