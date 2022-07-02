Міністерство оборони України опублікувало відео роботи самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 по російських загарбниках на східних рубежах.

Варте уваги Трощить танки та укріплення: на що здатна гармата Panzerhaubitze 2000, яка вже працює на фронті

Там відзначили й переваги, які мають німецькі гаубиці. Серед них швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів та мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.

Відео стрільби PzH 2000 по російських окупантах

Останнє дуже важливо. Адже завдяки автоматизованим системам, цю артилерійську установку не потрібно пристрілювати. Окупанти навіть не встигнуть зрозуміти, де саме стоїть PzH 2000, адже перший постріл полетить одразу в ціль. А після цього САУ одразу може відійти на безпечну відстань, вийшовши з можливої зони ураження.

Сучасне озброєння для українських військових

Panzerhaubitze 2000 або ж скорочено PzH 2000 – це німецька 155-міліметрова самохідна артилерійська установка. Вона стоїть на озброєнні в багатьох арміях світу. Українські військові теж просили надати її для захисту від російського агресора. І таки отримали її. Для цього наші артилеристи пройшли необхідне навчання, щоб правильно нею користуватися. Адже для обслуговування цієї гармати потрібно 5 осіб. Скільки саме Panzerhaubitze 2000 було передано українській армії – не вказано.

PzH 2000 стала шостим видом артилерії 155-міліметрового калібру, який використовують українські військові. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

Дивіться відео про особливість роботи PzH 2000