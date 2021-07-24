Журналистка Сюзанна Олен включалась для немецкого телеканала RTL. Она находилась в городе, пострадавшем от сильных наводнений, которые накрыли Европу.

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В сети появилось видео, на котором видно, как она некоторое время стоит над руинами посреди улицы, а потом наклоняется к земле, чтобы вымазать себя грязью. Эти кадры быстро стали вирусными.

Скандальный поступок журналистки: смотрите видео

Олен включается в эфир: смотрите видео

Журналистка извинилась, но ее уволили

После негативных комментариев телеканала на сайте RTL появилось официальное заявление Олен. Журналистка извинилась и объяснила, что это был необдуманный поступок. По ее словам, накануне в течение нескольких дней она помогала жертвам наводнения. Поэтому, ей было "стыдно сниматься на камеру в чистой одежде перед спасателями".

Со мной как журналисткой такого не должно было произойти. Но как с человеком, который занимается судьбой тех, кто выжил, это случилось. Простите,

– отметила она.

Телеканал, на котором работала Олен, заявил, что она нарушила журналистские стандарты. Ее поступок там охарактеризовали как "серьезную ошибку" и устранили женщину от работы.

Заявление с извинениями Олен опубликовала и в своем инстаграме. В комментариях к посту ее поддержали многие коллеги. Они пишут, в частности, что нужно уделять внимание помощи пострадавшим, а не разрушению ее карьеры.

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