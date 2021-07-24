Журналістка Сюзанна Олен включалася для німецького телеканалу RTL. Вона перебувала у місті, що постраждало від сильних повеней, які накрили Європу.

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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як вона якийсь час стоїть над руїнами посеред вулиці, а потім нахиляється до землі, аби вимазати себе брудом. Ці кадри швидко стали вірусними.

Скандальний вчинок журналістки: дивіться відео

Олен включається в ефір: дивіться відео

Журналістка вибачилася, але її звільнили

Після негативних коментарів телеканалу на сайті RTL з'явилася офіційна заява Олен. Журналістка вибачилася й пояснила, що це був необдуманий вчинок. За її словами, напередодні упродовж кількох днів вона допомагала жертвам повені. Тому, мовляв, їй було "соромно зніматися на камеру у чистому одязі перед рятувальниками ".

Зі мною як журналісткою такого не повинно було статися. Але як з людиною, яка займається долею тих, хто вижив, це сталося. Вибачте,

– зазначила вона.

Телеканал, на якому працювала Олен, заявив, що вона порушила журналістські стандарти. Її вчинок там охарактеризували як "серйозну помилку" й усунули жінку від роботи.

Заяву з вибаченнями Олен опублікувала й у своєму інстаграмі. У коментарях до допису її підтримали багато колег. Вони пишуть, зокрема, що потрібно приділяти увагу допомозі постраждалим, а не руйнуванню її кар'єри.

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