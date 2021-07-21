Пошкодження та руйнування оцінили у Федеральному міністерстві транспорту. Лише на залізниці збитки сягають 1,3 мільярда в валюті ЄС. До теми Європу охопили масштабні повені: останні новини, фото, відео 600 кілометрів залізниці – фактично зруйновані Катастрофічна ситуація на близько 600 кілометрах залізничного полотна – воно або зруйноване, або повністю змите. Висока вода також підтопила чимало вокзалів. Сотні мільйонів євро треба витратити, аби привести до ладу автошляхи. Передусім влада планує звернути увагу на Рейнальд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалію. Тут потрібно відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку. Вихід, який бачить у міністерстві транспорту, спорудження 300 тимчасових мостів.

У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року,

– заявив глава Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен.

Страхування від катаклізмів може зазнати краху

Страховики впевнені, якщо світова спільнота не зможе досягти цілей Паризького кліматичного саміту, то про страхування від природних катаклізмів можна забути.

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Важливо! 21 липня уряд Німеччини планує ухвалити пакет фінансової допомоги постраждалим районам.

Коротко про жахливі повені в Німеччині: