Повреждения и разрушения оценили в Федеральном министерстве транспорта. Только на железной дороге убытки достигают 1,3 миллиарда в валюте ЕС.
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600 километров железной дороги – фактически разрушены
Катастрофическая ситуация на примерно 600 километрах железнодорожного полотна – оно либо разрушено, либо полностью смыто. Высокая вода также подтопила немало вокзалов.
Сотни миллионов евро надо потратить, чтобы привести в порядок автодороги. Прежде всего власти планируют обратить внимание на Рейнальд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалию. Здесь нужно восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи. Выход, который видят в министерстве транспорта, сооружение 300 временных мостов.
В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года,
– заявил глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен.
Страхование от катаклизмов может потерпеть крах
Страховщики уверены, если мировое сообщество не сможет достичь целей Парижского климатического саммита, то о страховании от природных катаклизмов можно забыть.
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Кратко об ужасных наводнениях в Германии:
- Разрушительные наводнения накрыли Европу в середине июля.
- Германия – одна из наиболее пострадавших стран со 160 жертвами стихии.
- Также сильно пострадали Швейцария, Бельгия и Нидерланды.
- Из-за наводнений прекратили работу и ряд крупных компаний.