Повідомляється, що у землі Північний Рейн-Вестфалія загинули 47 осіб. Водночас у землі Рейнланд-Пфальц – не менше 128.

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Найсильніша повінь, від якої постраждали регіони на заході Німеччини, забрала життя щонайменше 175 осіб,

– пишуть журналісти.

Прем'єр-міністрка землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр заявила, що 155 людей вважаються зниклими безвісти, а 764 травмовані.

Висота води понад 8 метрів

Повені в цьому регіоні трапляються регулярно, але цього разу висота підйому води в деяких місцях перевищувала вісім метрів.

Масштаб катастрофи буде зрозумілий лише через декілька тижнів, а відновлення інфраструктури та міст триватиме дуже довго.