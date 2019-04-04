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      Немецкая авиакомпания может начать полеты в Запорожье

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      Работы в аэропорту Запорожья завершены на 90 процентов
      Работы в аэропорту Запорожья завершены на 90 процентов / Запорожский городской совет

      После того, как в аэропорту Запорожья почти завершили строительство нового терминала, возможностью полетов заинтересовалась немецкая авиакомпания Lufthansa.

      В горсовете города заметили, что на этой неделе Запорожье посетила немецкая делегация. Представители компании проявили интерес в новых возможностях аэропорта и перспективах его развития. В частности было проведено обсуждение перспектив сотрудничества.

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      Терминал аэропорта планируют достроить и ввести в эксплуатацию в этом году. Сейчас также проводится ремонт взлетно-посадочной полосы и подготовка к установке радиотехнического и светосигнального оборудования. Среди всего, запланировано строительство новой современной взлетно-посадочной полосы.

      Запоріжжя, Lufthansa, авіація
      Представители компании Lufthansa обсуждают перспективы сотрудничества // Запорожский городской совет

      Сейчас аэропорт активно работает над привлечением авиакомпаний в Запорожье.

      Напомним, что известный ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть два новых рейса из Харькова и Одессы в Познань. Известно, что билеты на рейсы Харьков - Познань и Одесса - Познань появятся в продаже в конце октября.

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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