Немецкая авиакомпания может начать полеты в Запорожье

После того, как в аэропорту Запорожья почти завершили строительство нового терминала, возможностью полетов заинтересовалась немецкая авиакомпания Lufthansa.

В горсовете города заметили, что на этой неделе Запорожье посетила немецкая делегация. Представители компании проявили интерес в новых возможностях аэропорта и перспективах его развития. В частности было проведено обсуждение перспектив сотрудничества.

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Терминал аэропорта планируют достроить и ввести в эксплуатацию в этом году. Сейчас также проводится ремонт взлетно-посадочной полосы и подготовка к установке радиотехнического и светосигнального оборудования. Среди всего, запланировано строительство новой современной взлетно-посадочной полосы.



Представители компании Lufthansa обсуждают перспективы сотрудничества // Запорожский городской совет

Сейчас аэропорт активно работает над привлечением авиакомпаний в Запорожье.

Напомним, что известный ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть два новых рейса из Харькова и Одессы в Познань. Известно, что билеты на рейсы Харьков - Познань и Одесса - Познань появятся в продаже в конце октября.