Соответствующее заявление политик сделал, отвечая на вопрос о том, поддержал ли бы он скорейший запуск российского трубопровода.
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Нет. Я считаю, что мы поддаемся шантажу. "Северный поток-2" уже завершен, и, если верить сообщениям, газовые трубы переполнены. Однако существует набор европейских правил, которые разделяют право собственности и эксплуатацию трубопровода,
– сказал Роберт Габек.
Сопредседатель "Зеленых" объяснил, что газопровод нужно должным образом проверить. В то же время Россия должна адаптироваться к европейским правилам конкуренции и соблюдать их.
Россия не может шантажировать Европу
Политик отметил, что Москва "не может шантажировать Федеральное сетевое агентство в Германии, а затем и Европейское агентство, сдерживая поставки газа" в Европу.
В связи с этим, если вы спросите, может ли "Северный поток-2" быть подключен к сети – то только при условии соблюдения всех европейских правил, и я бы не сомневался в этом,
– добавил он.
Процедура сертификации "Северного потока-2"
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- Украинский "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Наше государство будет пытаться доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.