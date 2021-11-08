Відповідну заяву політик зробив, відповідаючи на запитання про те, чи підтримав би він якнайшвидший запуск російського трубопроводу.

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Ні. Я вважаю, що ми піддаємося шантажу. "Північний потік-2" вже завершено, і, якщо вірити повідомленням, газові труби переповнені. Однак існує набір європейських правил, які розділяють право власності та експлуатацію трубопроводу,

– сказав Роберт Габек.

Співголова "Зелених" пояснив, що газогін потрібно належним чином перевіряти. Водночас Росія має адаптуватися до європейських правил конкуренції та дотримуватися їх.

Росія не може шантажувати Європу

Політик наголосив, що Москва "не може шантажувати Федеральне мережеве агентство в Німеччині, а потім і Європейське агентство, стримуючи поставки газу" в Європу.

У зв'язку з цим, якщо ви запитаєте, чи може "Північний потік-2" бути підключений до мережі – то лише за умови дотримання всіх європейських правил, і я б не сумнівався в цьому,

– додав він.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg припускає, що процес сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.

Процедура сертифікації "Північного потоку-2"