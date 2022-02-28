Чтобы убедиться, что граждане государства-агрессора точно поймут посыл журналистов, он был опубликован на русском языке.

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Обращение Bild к российскому народу

"Дорогие россияне! Многие из вас выходят на демонстрации против своего президента! Будьте храбрыми! На улицах своих городов вы защищаете волю всего мира", – говорится в обращении. Там подчеркнули, что глава Кремля незаконно вторгся на территорию Украины. "Между тем позволил вашим сыновьям погибать на поле боя. Украинцы же борются храбро – хоть и не желают этого", – подчеркнули авторы.

И добавили, что ВСУ приходится противостоять россиянам, которые и сами не стремятся воевать. В то же время СМИ сообщают, что погибших российских солдат будут кремировать в передвижных крематориях, чтобы никто в Москве не смог увидеть жертв.

Мы на Западе поражены вашими выступлениями в Петербурге и Москве. Мы знаем, что вам угрожают избиением и тюрьмой. Ваше мужество бесценно. Мы вами восхищены,

– отметили в Bild.

В издании подчеркнули, что не хотят конфликтовать, а как это часто бывает – просто желают мира. Также там считают, что россияне не заслуживают санкций, нищеты и страданий. Мол, у них должна быть возможность жить в своей стране мирно и счастливо.

"Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне", – призвали германские журналисты.

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