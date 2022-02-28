Аби впевнитися, що громадяни держави-агресорки точно зрозуміють посил журналістів, його опублікували російською мовою.

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Звернення Bild до російського народу

"Дорогі росіяни! Багато хто з вас виходить на демонстрації проти свого президента! Будьте хоробрими! На вулицях своїх міст ви захищаєте волю всього світу", – мовиться у зверненні. Там підкреслили, що очільник Кремля незаконно вторгся на територію України. "Натомість дозволив вашим синам гинути на полі бою. Українці ж борються хоробро – хоч і не бажають цього", – наголосили автори.

Й додали, що ЗСУ доводиться протистояти росіянам, які й самі не прагнуть воювати. Водночас ЗМІ повідомляють, що загиблих російських солдатів кремуватимуть в пересувних крематоріях, аби ніхто у Москві не зміг побачити жертв.

Ми на Заході вражені вашими виступами в Петербурзі та Москві. Ми знаємо, що вам погрожують побиттям та в'язницею. Ваша мужність безцінна. Ми вами захоплені,

– зазначили у Bild.

У виданні підкреслили, що не прагнуть конфліктувати, а як це часто буває – просто хочуть миру. Також там ввважають, що росіяни не заслуговують на санкції, злидні й страждання. Мовляв, у них має бути можливість жити у своїй країні мирно та щасливо.

"Будьте хоробрими! Покажіть своєму президентові, що ви думаєте про його війну", – закликали німецькі журналісти.

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