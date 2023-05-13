По его словам, пока нет никаких причин для того, чтобы ограничивать удары только территорией Украины. Однако политик призвал Киев соблюдать "пропорциональность" и не бомбить гражданские объекты россиян.

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Вадефуль рассказал, почему Украина может атаковать объекты в России

Немецкий депутат отметил, что наша страна должна иметь возможность нарушать логистику россиян и их снабжение боеприпасами и топливом для военных нужд. Вадефуль подчеркнул, что это одна из немногих возможностей остановить агрессивную войну, и немецкая власть должна способствовать этому.

Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки.

– подчеркнул политик.

Иоганн Вадефуль также подчеркнул, что сейчас украинская армия самостоятельно себя ограничивает ударами по объектам на территории России. По его словам, речь идет только о промышленных объектах, складах с топливом, а также транспортной и военной инфраструктуре оккупантов.

"Украина, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", – заверил депутат.

В заключение Вадефуль отметил, что нет никаких международно-правовых или политических обоснований, которые должны остановить украинцев от атак российского тыла.

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