По его словам, пока нет никаких причин для того, чтобы ограничивать удары только территорией Украины. Однако политик призвал Киев соблюдать "пропорциональность" и не бомбить гражданские объекты россиян.
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Вадефуль рассказал, почему Украина может атаковать объекты в России
Немецкий депутат отметил, что наша страна должна иметь возможность нарушать логистику россиян и их снабжение боеприпасами и топливом для военных нужд. Вадефуль подчеркнул, что это одна из немногих возможностей остановить агрессивную войну, и немецкая власть должна способствовать этому.
Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки.
– подчеркнул политик.
Иоганн Вадефуль также подчеркнул, что сейчас украинская армия самостоятельно себя ограничивает ударами по объектам на территории России. По его словам, речь идет только о промышленных объектах, складах с топливом, а также транспортной и военной инфраструктуре оккупантов.
"Украина, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", – заверил депутат.
В заключение Вадефуль отметил, что нет никаких международно-правовых или политических обоснований, которые должны остановить украинцев от атак российского тыла.
Германия объявила новый пакет помощи Украине
- Недавно Берлин анонсировал новую помощь для Украины на сумму 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет с начала полномасштабной войны.
- В этом пакете немцы передадут нам: 20 бронетранспортеров, 30 танков Leopard 1 и 18 колесных гаубиц. Кроме этого, сюда вошли 4 системы ПВО IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и сотни управляемых ракет для них.
- Руководитель Офиса Президента также подтвердил информацию об анонсированном пакете военной помощи от Германии. Он поблагодарил немецких партнеров за сотрудничество и призвал работать дальше.