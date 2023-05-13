За його словами, наразі немає ніяких причин для того, щоб обмежувати удари лише територією України. Однак політик закликав Київ дотримуватися "пропорційності" і не бомбардувати цивільні об'єкти росіян.
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Вадефуль розповів, чому Україна може атакувати об'єкти в Росії
Німецький депутат зазначив, що наша країна повинна мати можливість порушувати логістику росіян та їхні постачання боєприпасів та палива для військових потреб. Вадефуль наголосив, що це одна з небагатьох можливостей зупинити агресивну війну і німецька влада має сприяти цьому.
Німеччина має допомагати Україні, а не зв'язувати їй руки,
– підкреслив політик.
Йоганн Вадефуль також наголосив, що зараз українська армія самостійно себе обмежує від ударів по об'єктах на території Росії. За його словами, мовиться лише про промислові об'єкти, склади з паливом, а також транспортну та військову інфраструктуру окупантів.
"Україна, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки", – запевнив депутат.
Наостанок Вадефуль зазначив, що немає жодних міжнародно-правових чи політичних обґрунтувань, які повинні зупинити українців від атак російського тилу.
Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні
- Нещодавно Берлін анонсував нову допомогу для України на суму 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет від початку повномасштабної війни.
- У цьому пакеті німці нам передадуть: 20 бронетранспортерів, 30 танків Leopard 1 та 18 колісних гаубиць. Крім цього, сюди увійшли 4 системи ППО IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS-T-SLS та сотні керованих ракет для них.
- Керівник Офісу Президента також підтвердив інформацію про анонсований пакет військової допомоги від Німеччини. Він подякував німецьким партнерам за співпрацю та закликав працювати далі.