За його словами, наразі немає ніяких причин для того, щоб обмежувати удари лише територією України. Однак політик закликав Київ дотримуватися "пропорційності" і не бомбардувати цивільні об'єкти росіян.

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Вадефуль розповів, чому Україна може атакувати об'єкти в Росії

Німецький депутат зазначив, що наша країна повинна мати можливість порушувати логістику росіян та їхні постачання боєприпасів та палива для військових потреб. Вадефуль наголосив, що це одна з небагатьох можливостей зупинити агресивну війну і німецька влада має сприяти цьому.

Німеччина має допомагати Україні, а не зв'язувати їй руки,

– підкреслив політик.

Йоганн Вадефуль також наголосив, що зараз українська армія самостійно себе обмежує від ударів по об'єктах на території Росії. За його словами, мовиться лише про промислові об'єкти, склади з паливом, а також транспортну та військову інфраструктуру окупантів.

"Україна, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки", – запевнив депутат.

Наостанок Вадефуль зазначив, що немає жодних міжнародно-правових чи політичних обґрунтувань, які повинні зупинити українців від атак російського тилу.

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